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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Реал Сосьедад
Зальцбург - Реал Сосьедад: обзор матча 22 февраля 2018
Зальцбург
22.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
10'
М. Даббур
74'
В. Бериша (П)
28'
Р. Навас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Реал Сосьедад
90'
+1
Желтая карточка
А. Ильярраменди
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Бериша
74'
71'
Вторая желтая
Р. Навас
Желтая карточка
М. Даббур
32'
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Навас
Пас отдал
С. Каналес
24'
Желтая карточка
Р. Навас
ГОЛ! 1:0!
М. Даббур
Пас отдал
С. Ляйнер
10'
Желтая карточка
К. Шлагер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-3-2
33
Вальке
17
Ульмер
5
Рамальо
68
Онгуене
22
Ляйнер
18
Самассеку
21
Айдара
10
Ябо
21
Шлагер
9
Даббур
7
Хванг
4-2-3-1
28
Рульи
20
Одриосола
16
Навас
3
де ла Белья
6
Элустондо
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
24
Янузай
20
Каналес
21
Оярсабаль
9
Агиррече
Остались в запасе
Зальцбург
Реал Сосьедад
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Зальцбург - Реал Сосьедад
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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