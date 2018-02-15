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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Зальцбург
Реал Сосьедад - Зальцбург: обзор матча 15 февраля 2018
Реал Сосьедад
15.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Зальцбург
57'
А. Одриосола
80'
А. Янузай
27'
М. Оярсабаль (АГ)
90+4'
Т. Минамино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Зальцбург
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Т. Минамино
Желтая карточка
А. Элустондо
83'
83'
Желтая карточка
М. Даббур
ГОЛ! 2:1!
А. Янузай
80'
79'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
74'
Желтая карточка
Р. Ябо
Желтая карточка
Х. Прието
72'
62'
Желтая карточка
Д. Самассеку
60'
Желтая карточка
А. Рамальо
ГОЛ! 1:1!
А. Одриосола
57'
41'
Желтая карточка
Х. Хванг
Желтая карточка
Э. Морено
41'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
36'
Желтая карточка
Х. Рульи
28'
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Ульмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
3
Льоренте
15
Морено
77
Родригес
20
Одриосола
10
Прието
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
7
Хуанми
9
Баутиста
4-1-3-2
33
Вальке
22
Ляйнер
5
Рамальо
15
Чалета-Цар
17
Ульмер
18
Самассеку
21
Шлагер
10
Ябо
21
Айдара
9
Даббур
7
Хванг
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Зальцбург
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Реал Сосьедад - Зальцбург
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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