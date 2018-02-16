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Эстерсунд - Арсенал

15.02.2018, Четверг, 21:00 мск Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Эстерсунд - Арсенал
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетик Б 6 3 2 1 8:5 +3 11
2. Эстерсунд 6 3 2 1 8:4 +4 11
3. Заря 6 2 0 4 3:9 -6 6
4. Герта 6 1 2 3 6:7 -1 5
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