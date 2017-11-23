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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эстерсунд - Заря
Эстерсунд - Заря: обзор матча 23 ноября 2017
Эстерсунд
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
2 : 0
Завершен
Заря
40'
Д. Гречишкин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстерсунд - Заря
82'
Желтая карточка
А. Сваток
54'
Желтая карточка
А. Караваев
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Гречишкин
40'
Начало матча
Статистика матча Эстерсунд - Заря
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эстерсунд
Швеция. Аллсвенскан, 1/2 финала
Эстерсунд
- : -
21.11.2026
Лига Европы, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
22.02.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Эстерсунд
0 : 3
15.02.2018
Арсенал
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
27.01.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 6 тур
Герта
1 : 1
07.12.2017
Эстерсунд
Лига Европы, 5 тур
Эстерсунд
2 : 0
23.11.2017
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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Эстерсунд
Заря
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
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