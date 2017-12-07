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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Герта - Эстерсунд
Герта - Эстерсунд: обзор матча 07 декабря 2017
Герта
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
1 : 1
Завершен
Эстерсунд
61'
П. Пекарик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Эстерсунд
Желтая карточка
М. Вайзер
90'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
73'
ГОЛ! 1:0!
П. Пекарик
Пас отдал
М. Миттельштадт
61'
Начало матча
Статистика матча Герта - Эстерсунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Эстерсунд
Швеция. Аллсвенскан, 1/2 финала
Эстерсунд
- : -
21.11.2026
Лига Европы, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
22.02.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Эстерсунд
0 : 3
15.02.2018
Арсенал
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
27.01.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 6 тур
Герта
1 : 1
07.12.2017
Эстерсунд
Лига Европы, 5 тур
Эстерсунд
2 : 0
23.11.2017
Заря
Информация о матче
Стадион:
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Герта
Эстерсунд
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31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
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