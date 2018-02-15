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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эстерсунд - Арсенал
Эстерсунд - Арсенал: обзор матча 15 февраля 2018
Эстерсунд
15.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Арсенал
13'
Н. Монреаль
58'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстерсунд - Арсенал
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Озил
Пас отдал
Г. Мхитарян
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Монреаль
Пас отдал
А. Ивоби
Начало матча
Статистика матча Эстерсунд - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстерсунд
Швеция. Аллсвенскан, 1/2 финала
- : -
28.11.2026
Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
22.02.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Эстерсунд
0 : 3
15.02.2018
Арсенал
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
27.01.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 6 тур
Герта
1 : 1
07.12.2017
Эстерсунд
Лига Европы, 5 тур
Эстерсунд
2 : 0
23.11.2017
Заря
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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