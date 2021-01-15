«Локомотив» сыграет в Марбелье с соперниками из Гибралтара и Швеции

Стали известны два соперника «Локомотива» по контрольным матчам на испанском сборе. Игры состоятся в последней декаде января.
«23 января сыграем с «Линкольном» из Гибралтара, а 27 января – с «Эстерсундом» из Швеции.
Остальные соперники станут известны позднее. Оба матча мы покажем в прямом эфире на нашем ютубе», – написали москвичи.
- «Локомотив» идет в РПЛ 8-м.
- 1-й официальный матч 2021 года команда проведет против «Тамбова» в Кубке России.
- 1-й соперник по РПЛ в 2021 году – ЦСКА.
Источник: твиттер «Локомотива»