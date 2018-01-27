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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Эстерсунд
Локомотив - Эстерсунд: обзор матча 27 января 2018
Локомотив
27.01.2018, суббота, 20:15
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Эстерсунд
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Статистика матча Локомотив - Эстерсунд
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Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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0 : 1
06.11.2026
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0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
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3 : 1
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 0
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
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Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Арсенал
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22.02.2018
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Лига Европы, 1/16 финала
Эстерсунд
0 : 3
15.02.2018
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Герта
1 : 1
07.12.2017
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Лига Европы, 5 тур
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23.11.2017
Заря
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