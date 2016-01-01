Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Эстерсунд» благодаря дублю Камано

Вот только на это они все и способны: в товарищеском матче, разгромить неизвестную команду.
А в РПЛ, все трое абсолютно бесполезны, и если Рифат, своими рывками иногда напрягает защиту соперника, то оба мартыхая просто присутствую на поле.
В испанской Марбелье состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Эстерсундом».
Московская команда разгромила соперника со счетом 4:0. Голы забивали Франсуа Камано (два), Рифат Жемалетдинов и Эдер.
Товарищеский матч
Локомотив (Россия) – Эстерсунд (Швеция) – 4:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Камано, 25; 2:0 – Камано, 27; 3:0 – Жемалетдинов, 36; 4:0 – Эдер, 44.