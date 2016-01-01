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    Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Эстерсунд» благодаря дублю Камано

    В испанской Марбелье состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Эстерсундом».

    Московская команда разгромила соперника со счетом 4:0. Голы забивали Франсуа Камано (два), Рифат Жемалетдинов и Эдер.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Россия) – Эстерсунд (Швеция) – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Камано, 25; 2:0 – Камано, 27; 3:0 – Жемалетдинов, 36; 4:0 – Эдер, 44.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2186

      PAREVG. 57 минут назад

      Вот только на это они все и способны: в товарищеском матче, разгромить неизвестную команду.
      А в РПЛ, все трое абсолютно бесполезны, и если Рифат, своими рывками иногда напрягает защиту соперника, то оба мартыхая просто присутствую на поле.

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