Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Эстерсунд» благодаря дублю Камано

В испанской Марбелье состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Эстерсундом».

Московская команда разгромила соперника со счетом 4:0. Голы забивали Франсуа Камано (два), Рифат Жемалетдинов и Эдер.

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Эстерсунд (Швеция) – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Камано, 25; 2:0 – Камано, 27; 3:0 – Жемалетдинов, 36; 4:0 – Эдер, 44.