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Лудогорец - Милан

15.02.2018, Четверг, 21:00 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Лудогорец - Милан
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брага 6 3 1 2 9:8 +1 10
2. Лудогорец 6 2 3 1 7:5 +2 9
3. Истанбул ББ 6 2 2 2 7:8 -1 8
4. Хоффенхайм 6 1 2 3 8:10 -2 5
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    Рейтинг: +52

    BARCA R10 15 февраля 2018, 22:20

    милаааааан вперед!!!!!!

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