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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Лудогорец
Милан - Лудогорец: обзор матча 22 февраля 2018
Милан
22.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Лудогорец
21'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лудогорец
Желтая карточка
Л. Бонуччи
86'
70'
Желтая карточка
Я. Горальски
ГОЛ! 1:0!
Ф. Борини
Пас отдал
П. Кутроне
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лудогорец
27
Козмин Моци
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
84
Марселиньо
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
12
Анисе
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Лудогорец
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Светослав Дьяков
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-1-2-3
17
Доннарумма
13
Родригес
25
Сапата
26
Романьоли
20
Абате
5
Локателли
19
Кессье
18
Монтоливо
16
Борини
19
Силва
10
Кутроне
4-3-1-1
40
Сисиньо
25
Натанаэль
5
Терзиев
27
Моци
84
Марселиньо
6
Горальски
12
Анисе
88
Вандерсон
7
Мисиджан
Остались в запасе
Милан
Лудогорец
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Милан - Лудогорец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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