Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Милан
Лудогорец - Милан: обзор матча 15 февраля 2018
Лудогорец
15.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Милан
45'
П. Кутроне
64'
Р. Родригес (П)
90+2'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Милан
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Ф. Борини
Пас отдал
Ф. Кессье
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Родригес
45'
ГОЛ! 0:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
Д. Лукоки
39'
5'
Желтая карточка
И. Абате
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
12
Анисе
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лудогорец
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Яцек Горальски
ЦП
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-4-2
33
Ренан
27
Моци
32
Пластун
40
Сисиньо
18
Дьяков
84
Марселиньо
12
Анисе
88
Саша
9
Лукоки
7
Мисиджан
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
20
Абате
19
Бонуччи
26
Романьоли
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
10
Кутроне
Остались в запасе
Лудогорец
Милан
15
Густаво Кампаньяро
ОП
88
Вандерсон
ЛВ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
88
Вандерсон
ЛВ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лудогорец - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
Новости команд
Все
Лудогорец
Милан
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
Вчера, 10:31
4
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
Вчера, 10:31
4
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+