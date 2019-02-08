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    Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Эстерсунду», «Арсенал» обменялся голами с «Кальмаром»

    Российские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона. «Ростов» в товарищеском матче проиграл шведскому «Эстерсунду», хотя вел в счете.

    «Арсенал» не смог победить другого представителя Швеции – «Кальмар». Единственный гол у туляков забил Лука Джорджевич.

    Товарищеские матчи

    Кальмар (Швеция) – Арсенал (Россия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джорджевич, 31; 1:1 – Алити, 84.

    Эстерсунд (Швеция) – Ростов (Россия) – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Скопинцев, 1; 1:1 – Петтерссон, 44; 1:2 – Кьяртассон, 60; 2:2 – 63; 3:2 – 70 (с пенальти); 4:2 – 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2019 20:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +923

      eaguar 11 февраля 2019, 16:15

      , Нормально для товарок .

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 08:55

      Товарняки не так важны по результату. Проверить всех игроков ,определить слабые места и сделать выводы.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 февраля 2019, 22:23

      Я рад результату! Есть тема для анализа! К матчу с Краснодаром все будет ОК!

      1
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      Рейтинг: +176

      gencha19 8 февраля 2019, 22:00

      Начало всех предсезонных матчей впечатляет.Потом Валера даёт поиграть всем.Команда на правильном пути.Успехов Ростову.Валера верим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > gencha19 8 февраля 2019, 22:25

      Поддерживаю во всем, но давай без ВАЛЕРА ВЕРИМ! Пусть это спартачи кричат! А мы просто болеем за РОСТОВ и верим в успех!

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