Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Эстерсунду», «Арсенал» обменялся голами с «Кальмаром»

Российские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона. «Ростов» в товарищеском матче проиграл шведскому «Эстерсунду», хотя вел в счете.

«Арсенал» не смог победить другого представителя Швеции – «Кальмар». Единственный гол у туляков забил Лука Джорджевич.

Товарищеские матчи

Кальмар (Швеция) – Арсенал (Россия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Джорджевич, 31; 1:1 – Алити, 84.

Эстерсунд (Швеция) – Ростов (Россия) – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Скопинцев, 1; 1:1 – Петтерссон, 44; 1:2 – Кьяртассон, 60; 2:2 – 63; 3:2 – 70 (с пенальти); 4:2 – 89.