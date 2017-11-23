Лига Европы. «Эстерсунд» обыграл «Зарю» и вышел в плей-офф, «Атлетик» вырвал победу у «Герты»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Эстерсунд» обыграл дома «Зарю» со счетом 2:0.

Шведская команда набрала десять очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 5-й тур

Эстерсунд (Швеция) – Заря (Украина) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Гречишкин (в свои ворота), 40; 2:0 — Годос, 78.

Атлетик (Испания) – Герта (Германия) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 — Леки, 26; 1:1 — Адурис, 35; 1:2 — Зельке, 36; 2:2 — Адурис (пенальти), 65; 3:2 — Уильямс, 82.

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