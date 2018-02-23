Кин считает Уилшира самым переоцененным игроком планеты

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Эстерсунд» (2:1).

«Арсенал» показал, как не надо начинать матч. Была неразбериха, медлительность.

Венгер подвел итоги: никакой энергии, желания. Ты ждешь, что твои лучшие игроки поведут команду, а Уилшир выходит с капитанской повязкой. Это, вероятно, самый переоцененный игрок на планете», — сказал Кин.

Напомним, что по итогам двух матчей «Арсенал» прошел в следующий этап турнира.