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    Кин считает Уилшира самым переоцененным игроком планеты

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал»«Эстерсунд» (2:1).

    «Арсенал» показал, как не надо начинать матч. Была неразбериха, медлительность.

    Венгер подвел итоги: никакой энергии, желания. Ты ждешь, что твои лучшие игроки поведут команду, а Уилшир выходит с капитанской повязкой. Это, вероятно, самый переоцененный игрок на планете», — сказал Кин.

    Напомним, что по итогам двух матчей «Арсенал» прошел в следующий этап турнира.

    Источник: Daily Mail

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    23.02.2018 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 23 февраля 2018, 17:47

      у Арсенала просто нет второго состава!!! ни по одной позиции!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 23 февраля 2018, 14:31

      Таких полно

      7
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