Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин претендует на звание лучшего игрока первого тура Лиги Европы

    Пресс-служба УЕФА включила нападающего «Зенита» Александра Кокорина в список претендентов на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы. Отметим, что в матче с «Вардаром», который закончился со счетом 5:0, футболист сборной России забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Вот остальные претенденты на звание лучшего игрока первого тура:

    Андре Силва («Милан»), Константин Будеску («Стяуа»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Алексис Санчес («Арсенал»), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мемфис Депай («Лион») и Диего Льоренте («Реал Сосьедад»).

    Почему с Кокорина нужно брать пример

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 15 сентября 2017, 16:10

      Какому то гоФФну забил и усе посыпались диферамбы.Зимой в М.Ю. купят вместо Лукаку.гы гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 сентября 2017, 12:49

      скорей всего отдадут андре силве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 15 сентября 2017, 12:35

      Зря старается , все равно усатый в сборную не возьмет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 15 сентября 2017, 12:21

      Да НИЧЕГО там в Монако НЕ БЫЛО!!! Подставили, раздули и дали хавать безмозглоте всякой!!!! А те и рады ЖРАТЬ, да с обратной стороны всё вываливать на нормального человека!!! Кокорин был и есть РЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ, ХОРОШИЙ ИГРОК!!!! Тренер, правильная позиция на поле и вот он - НА КОНЕ!!! Но случись усталость или спад, СРАЗУ начнут ВНОВЬ поливать дерьмом!!! Те, которые СЕЙЧАС ХВАЛЯТ!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Правдоруб100 15 сентября 2017, 16:08

      Сам придумал,сам поверил.Только вот не надо другим свое мнение(ошибочное) навязывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 15 сентября 2017, 11:01

      А вдруг и правда лучший ? ! ! Можем,когда захочем !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 15 сентября 2017, 10:28

      Молодец. С такой игрой хоть заливайся шампанским,никто слова не скажет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > ALeX-161-rus 15 сентября 2017, 10:41

      если бы так с барселоной в гостях то я тоже был бы не против чтобы он кальян курил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo > ALeX-161-rus 15 сентября 2017, 11:48

      Если он станет заливаться шампанским, то игра пропадет и Кокорин опять станет игроком, которого будут все критиковать:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 сентября 2017, 09:13

      пора уже обмыть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      11kreker11 > bolela_16 15 сентября 2017, 10:15

      Ну тогда погнали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 15 сентября 2017, 08:57

      саша красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 15 сентября 2017, 08:48

      Саша растёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 15 сентября 2017, 08:44

      За Сборную еще бы так забивал!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11