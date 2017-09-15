Кокорин претендует на звание лучшего игрока первого тура Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА включила нападающего «Зенита» Александра Кокорина в список претендентов на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы. Отметим, что в матче с «Вардаром», который закончился со счетом 5:0, футболист сборной России забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Вот остальные претенденты на звание лучшего игрока первого тура:

Андре Силва («Милан»), Константин Будеску («Стяуа»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Алексис Санчес («Арсенал»), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мемфис Депай («Лион») и Диего Льоренте («Реал Сосьедад»).

Почему с Кокорина нужно брать пример