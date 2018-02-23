Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Эстерсунду», «Милан» и «Боруссия» Д идут дальше и другие результаты

Завершились последние матчи 1/16 финала Лиги Европы. Английский «Арсенал» на своем поле проиграл гостям из Швеции, но засчет преимущества, добытого в первой игре, проходит дальше. Единственный гол за британцев забил Сеад Колашинац.

Сможет продолжить борьбу в соревновании и немецкая «Боруссия», которая не уступила в Италии «Аталанте».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

Арсенал (Англия) – Эстерсунд (Швеция) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Айеш, 22; 0:2 – Сема, 23; 1:2 – Колашинац, 47.

Первый матч: 3:0

Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Толой, 11; 1:1 – Шмельцер, 83.

Первый матч: 2:3

Брага (Португалия) – Марсель (Франция) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Орта, 31.

Первый матч: 0:3

Милан (Италия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Борини, 21.

Первый матч: 3:0

Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Даббур, 10; 1:1 – Навас, 28; 2:1 – Бериша, 74 (с пенальти).

Удаления: нет – Навас, 71 (вторая ж.к.).

Первый матч: 2:2

Результаты Лиги Европы