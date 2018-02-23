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    Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Эстерсунду», «Милан» и «Боруссия» Д идут дальше и другие результаты

    Завершились последние матчи 1/16 финала Лиги Европы. Английский «Арсенал» на своем поле проиграл гостям из Швеции, но засчет преимущества, добытого в первой игре, проходит дальше. Единственный гол за британцев забил Сеад Колашинац.

    Сможет продолжить борьбу в соревновании и немецкая «Боруссия», которая не уступила в Италии «Аталанте».

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

    Арсенал (Англия) – Эстерсунд (Швеция) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Айеш, 22; 0:2 – Сема, 23; 1:2 – Колашинац, 47.

    Первый матч: 3:0

    Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Толой, 11; 1:1 – Шмельцер, 83.

    Первый матч: 2:3

    Брага (Португалия) – Марсель (Франция) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Орта, 31.

    Первый матч: 0:3

    Милан (Италия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Борини, 21.

    Первый матч: 3:0

    Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Даббур, 10; 1:1 – Навас, 28; 2:1 – Бериша, 74 (с пенальти).

    Удаления: нет – Навас, 71 (вторая ж.к.).

    Первый матч: 2:2

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2018 00:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 февраля 2018, 04:31

      Стыдно за Арсенал......Дома проиграть "великому" Эстерсунду....

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 февраля 2018, 01:28

      арсенал подвели(((

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 февраля 2018, 01:12

      Смотрел только что Аталанта - Дортмунд. Безумно жаль итальянцев: играли лучше, почти дожали. Немножко не хватило.
      А вот Арсенал со своим вторым составом доиграется. Ущербные... Никак со своим справедливым уровнем свыкнуться не могут. Да им ЛЕ за счастье скоро будет!

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