Президент «Эстерсунда»: «Меня чуть не стошнило после ничьей с «Атлетиком». Мы отомстим в ответном матче»

Президент «Эстерсунда» Даниэль Киндберг подвел итог ничьей с «Атлетиком» (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Шведский клуб упустил победу в концовке встречи.

«По ходу встречи мы должны были выигрывать 3:0. Так или иначе, играя против такого соперника, нам удалось показать лучшее выступление шведских клубов в истории. Однако после финального свистка меня чуть не стошнило. Мы отомстим на «Сан-Мамесе», – сказал функционер в интервью Sport Bladet.

В апреле «Эстерсунд» впервые выиграл Кубок Швеции, получив право на участие в квалификации Лиги Европы. Подопечные Грэма Поттера прошли все три отборочных раунда.

Команда занимает первое место в турнирной таблице группы J. Выездной матч против баскского клуба состоится 2-го ноября.