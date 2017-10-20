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    Президент «Эстерсунда»: «Меня чуть не стошнило после ничьей с «Атлетиком». Мы отомстим в ответном матче»

    Президент «Эстерсунда» Даниэль Киндберг подвел итог ничьей с «Атлетиком» (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Шведский клуб упустил победу в концовке встречи.

    «По ходу встречи мы должны были выигрывать 3:0. Так или иначе, играя против такого соперника, нам удалось показать лучшее выступление шведских клубов в истории. Однако после финального свистка меня чуть не стошнило. Мы отомстим на «Сан-Мамесе», – сказал функционер в интервью Sport Bladet.

    В апреле «Эстерсунд» впервые выиграл Кубок Швеции, получив право на участие в квалификации Лиги Европы. Подопечные Грэма Поттера прошли все три отборочных раунда.

    Команда занимает первое место в турнирной таблице группы J. Выездной матч против баскского клуба состоится 2-го ноября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 01:34
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 20 октября 2017, 09:08

      Эстерсунд в этом сезоне силен, рвет всех и вся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 октября 2017, 02:20

      Викинги жгут!

      0
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