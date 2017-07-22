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  • Игрок, которого футболисты и болельщики «Галатасарая» назвали террористом, забил в матче против клуба

Игрок, которого футболисты и болельщики «Галатасарая» назвали террористом, забил в матче против клуба

22 июля 2017, 21:49
1

Шведский «Эстерсунд» прошел «Галатасарай» во втором раунде квалификационного турнира Лиги Европы – 3:1 по сумме двух матчей. Ответная встреча в Стамбуле завершилась вничью 1:1.

Счет ударом с пенальти открыл полузащитник гостей Брва Нури. 30-летний игрок родился в Иране и в детском возрасте переехал в Швецию, где начал заниматься футболом. По этническому признаку является курдом. Болельщики турецкого клуба раскритиковали футболиста перед матчем.

«Ты отсюда не уедешь. Добро пожаловать в ад», – написано в одном из комментариев в инстаграм-аккаунте Нури.

По завершении встречи Нури признался, что также получал оскорбления от игроков «Галатасарая» во время матча.

«Меня называли фашистом, террористом, изменником. Говорили, что у курдов нет родины. Но мы – сильный народ и уже привыкли в такому отношению», – приводит слова футболиста издание Kurdistan24.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Галатасарай Эстерсунд
Комментарии (1)
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Baggio1986
1500751052
У террористов нет национальности
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