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    Игрок, которого футболисты и болельщики «Галатасарая» назвали террористом, забил в матче против клуба

    Шведский «Эстерсунд» прошел «Галатасарай» во втором раунде квалификационного турнира Лиги Европы – 3:1 по сумме двух матчей. Ответная встреча в Стамбуле завершилась вничью 1:1.

    Счет ударом с пенальти открыл полузащитник гостей Брва Нури. 30-летний игрок родился в Иране и в детском возрасте переехал в Швецию, где начал заниматься футболом. По этническому признаку является курдом. Болельщики турецкого клуба раскритиковали футболиста перед матчем.

    «Ты отсюда не уедешь. Добро пожаловать в ад», – написано в одном из комментариев в инстаграм-аккаунте Нури.

    По завершении встречи Нури признался, что также получал оскорбления от игроков «Галатасарая» во время матча.

    «Меня называли фашистом, террористом, изменником. Говорили, что у курдов нет родины. Но мы – сильный народ и уже привыкли в такому отношению», – приводит слова футболиста издание Kurdistan24.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 21:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 22 июля 2017, 22:17

      У террористов нет национальности

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