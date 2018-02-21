Озил и Рэмзи не сыграют с «Эстерсундом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о состоянии подопечных перед матчем с «Эстерсундом» в Лиге Европы.

«Озил провел понедельник и вторник в постели из-за болезни. Разумеется, я бы поставил его в стартовый состав, но его состояние на данный момент не позволяет мне использовать его в матчах.

Рэмзи на данный момент не в составе, хотя хорошо провел тренировку. Будем следить за его состоянием до воскресенья», – сказал француз.

Венгер также анонсировал присутствие в стартовом составе вратаря Давида Оспины, полузащитника Генриха Мхитаряна и нападающего Дэнни Уэлбека.

Встреча на «Эмирейтс» состоится завтра. Напомним, в первой игре лондонский клуб одержал победу со счетом 3:0.