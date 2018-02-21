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    Озил и Рэмзи не сыграют с «Эстерсундом»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о состоянии подопечных перед матчем с «Эстерсундом» в Лиге Европы.

    «Озил провел понедельник и вторник в постели из-за болезни. Разумеется, я бы поставил его в стартовый состав, но его состояние на данный момент не позволяет мне использовать его в матчах.

    Рэмзи на данный момент не в составе, хотя хорошо провел тренировку. Будем следить за его состоянием до воскресенья», – сказал француз.

    Венгер также анонсировал присутствие в стартовом составе вратаря Давида Оспины, полузащитника Генриха Мхитаряна и нападающего Дэнни Уэлбека.

    Встреча на «Эмирейтс» состоится завтра. Напомним, в первой игре лондонский клуб одержал победу со счетом 3:0.

    Источник: ESPN

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    21.02.2018 16:32
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