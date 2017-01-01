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    Эстерсунд - результаты

    Город Эстерсунд
    Дивизион Швеция-Дивизион 1
    Сайт http://www.ostersundsfk.se/
    Турниры:
    Лига Европы (2017/2018), ответный матч
    Квалификация, 1/16 финала
    ответный матч    		 22 февраля, четверг 23:05 Арсенал 1:2 Эстерсунд
    Квалификация, 4 раунд
    ответный матч    		 24 августа, четверг 20:00 Эстерсунд 2:0 ПАОК
    Квалификация, 3 раунд
    ответный матч    		 3 августа, четверг 20:30 Фола 1:2 Эстерсунд
    Квалификация, 2 раунд
    ответный матч    		 20 июля, четверг 20:30 Галатасарай 1:1 Эстерсунд
    Лига Европы (2017/2018), первый матч
    Квалификация, 1/16 финала
    первый матч    		 15 февраля, четверг 21:00 Эстерсунд 0:3 Арсенал
    Квалификация, 4 раунд
    первый матч    		 17 августа, четверг 21:00 ПАОК 3:1 Эстерсунд
    Квалификация, 3 раунд
    первый матч    		 27 июля, четверг 20:00 Эстерсунд 1:0 Фола
    Квалификация, 2 раунд
    первый матч    		 13 июля, четверг 20:00 Эстерсунд 2:0 Галатасарай
    Лига Европы (2017/2018), группа J
    Квалификация, 6 тур
    		7 декабря, четверг 23:05 Герта 1:1 Эстерсунд
    Квалификация, 5 тур
    		23 ноября, четверг 21:00 Эстерсунд 2:0 Заря
    Квалификация, 4 тур
    		2 ноября, четверг 23:05 Атлетик 1:0 Эстерсунд
    Квалификация, 3 тур
    		19 октября, четверг 20:00 Эстерсунд 2:2 Атлетик
    Квалификация, 2 тур
    		28 сентября, четверг 20:00 Эстерсунд 1:0 Герта
    Квалификация, 1 тур
    		14 сентября, четверг 22:05 Заря 0:2 Эстерсунд
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