Турниры:
Лига Европы (2017/2018), ответный матч
Лига Европы (2017/2018), первый матч
Лига Европы (2017/2018), группа J
|Квалификация, 1/16 финала
ответный матч
|22 февраля, четверг
|23:05
|Арсенал
|1:2
|Эстерсунд
|Квалификация, 4 раунд
ответный матч
|24 августа, четверг
|20:00
|Эстерсунд
|2:0
|ПАОК
|Квалификация, 3 раунд
ответный матч
|3 августа, четверг
|20:30
|Фола
|1:2
|Эстерсунд
|Квалификация, 2 раунд
ответный матч
|20 июля, четверг
|20:30
|Галатасарай
|1:1
|Эстерсунд
|Квалификация, 1/16 финала
первый матч
|15 февраля, четверг
|21:00
|Эстерсунд
|0:3
|Арсенал
|Квалификация, 4 раунд
первый матч
|17 августа, четверг
|21:00
|ПАОК
|3:1
|Эстерсунд
|Квалификация, 3 раунд
первый матч
|27 июля, четверг
|20:00
|Эстерсунд
|1:0
|Фола
|Квалификация, 2 раунд
первый матч
|13 июля, четверг
|20:00
|Эстерсунд
|2:0
|Галатасарай
|Квалификация, 6 тур
|7 декабря, четверг
|23:05
|Герта
|1:1
|Эстерсунд
|Квалификация, 5 тур
|23 ноября, четверг
|21:00
|Эстерсунд
|2:0
|Заря
|Квалификация, 4 тур
|2 ноября, четверг
|23:05
|Атлетик
|1:0
|Эстерсунд
|Квалификация, 3 тур
|19 октября, четверг
|20:00
|Эстерсунд
|2:2
|Атлетик
|Квалификация, 2 тур
|28 сентября, четверг
|20:00
|Эстерсунд
|1:0
|Герта
|Квалификация, 1 тур
|14 сентября, четверг
|22:05
|Заря
|0:2
|Эстерсунд