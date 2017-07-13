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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эстерсунд - Галатасарай
Эстерсунд - Галатасарай: обзор матча 13 июля 2017
Эстерсунд
13.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эстерсунд - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эстерсунд
Швеция. Аллсвенскан, 1/2 финала
Эстерсунд
- : -
21.11.2026
Лига Европы, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
22.02.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Эстерсунд
0 : 3
15.02.2018
Арсенал
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
27.01.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 6 тур
Герта
1 : 1
07.12.2017
Эстерсунд
Лига Европы, 5 тур
Эстерсунд
2 : 0
23.11.2017
Заря
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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