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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фола - Эстерсунд
Фола - Эстерсунд: обзор матча 03 августа 2017
Фола
03.08.2017, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Эстерсунд
53'
С. Бенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фола - Эстерсунд
ГОЛ! 1:0!
С. Бенси
53'
Начало матча
Статистика матча Фола - Эстерсунд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Эстерсунд
Швеция. Аллсвенскан, 1/2 финала
Эстерсунд
- : -
21.11.2026
Лига Европы, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
22.02.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Эстерсунд
0 : 3
15.02.2018
Арсенал
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
27.01.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 6 тур
Герта
1 : 1
07.12.2017
Эстерсунд
Лига Европы, 5 тур
Эстерсунд
2 : 0
23.11.2017
Заря
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Фола
Эстерсунд
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Эстерсунд» благодаря дублю Камано
2021.02.05 18:23
2
Локомотив» сыграет с «Краснодаром» и «Ростовом» на втором зимнем сборе
2021.02.01 14:52
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
«Ростов» назвал трех соперников по товарищеским матчам на сборе в Испании
2021.01.16 18:30
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга
2015.07.16 00:17
12
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Эстерсунд» благодаря дублю Камано
2021.02.05 18:23
2
Локомотив» сыграет с «Краснодаром» и «Ростовом» на втором зимнем сборе
2021.02.01 14:52
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
«Ростов» назвал трех соперников по товарищеским матчам на сборе в Испании
2021.01.16 18:30
«Локомотив» сыграет в Марбелье с соперниками из Гибралтара и Швеции
2021.01.15 21:31
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