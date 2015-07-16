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    • Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга

    Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга

    Сенсационный результат был зафиксирован в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 с командой «Фола» из Люксембурга.

    Счет в матче на 25-й минуте открыли гости, точным ударом отметился Самир Хаджи, но хорваты довольно быстро отыгрались благодаря голу Анхело Энрикеса на 36-й минуте встречи. Не помогло хозяевам и удаление в составе «Фолы» в серединге второго тайма Ронни, люксембургская команда выстояла и сохранила хорошие шансы на выход в следующий этап.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2015 00:17
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    Комментарии (13)
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    Вавин
    1437003244
    Хорваты пройдут
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    MagistrMagii
    1437011538
    зенит бы проиграл...
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    Fester_Addams
    1437016934
    У букмекеров праздник!
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    ЮЗИК
    1437019064
    Подвели позорники
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    Блоссия
    1437021819
    Молодцы, люксембуржцы из Эш-сюр-Альзетт!
    Ответить
    112910415
    1437023635
    подравниваются силы, однако
    Ответить
    Lazio-Kiev
    1437034625
    Не удивлюсь, если это букмекерская заготовка.
    Ответить
    леша1106
    1437041696
    позор
    Ответить
    SZ
    1437101560
    Это ЛЧ, господа! Загребу не удалось победить не просто команду из Люксембурга, а Чемпиона Люксембурга.
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    ologreds
    1694997605
    numo435795
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