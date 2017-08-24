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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эстерсунд - ПАОК
Эстерсунд - ПАОК: обзор матча 24 августа 2017
Эстерсунд
24.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстерсунд - ПАОК
70'
Желтая карточка
П. Энрике
27'
Желтая карточка
А. Прийович
20'
Желтая карточка
Л. Матос
Начало матча
Статистика матча Эстерсунд - ПАОК
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эстерсунд
Швеция. Аллсвенскан, 1/2 финала
Эстерсунд
- : -
21.11.2026
Лига Европы, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
22.02.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Эстерсунд
0 : 3
15.02.2018
Арсенал
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
27.01.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 6 тур
Герта
1 : 1
07.12.2017
Эстерсунд
Лига Европы, 5 тур
Эстерсунд
2 : 0
23.11.2017
Заря
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
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