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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эстерсунд - Атлетик
Эстерсунд - Атлетик: обзор матча 19 октября 2017
Эстерсунд
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
14'
А. Адурис
89'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстерсунд - Атлетик
89'
ГОЛ! 0:2!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Адурис
24'
Желтая карточка
И. Кордоба
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Кордоба
Начало матча
Статистика матча Эстерсунд - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эстерсунд
Швеция. Аллсвенскан, 1/2 финала
Эстерсунд
- : -
21.11.2026
Лига Европы, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
22.02.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 1/16 финала
Эстерсунд
0 : 3
15.02.2018
Арсенал
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
27.01.2018
Эстерсунд
Лига Европы, 6 тур
Герта
1 : 1
07.12.2017
Эстерсунд
Лига Европы, 5 тур
Эстерсунд
2 : 0
23.11.2017
Заря
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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Эстерсунд
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Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
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