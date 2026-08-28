Матч 2-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» пройдет 29 августа 2026 года на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Хозяева стартовали с разгромного поражения от «Брентфорда» (0:3) и пока не имеют очков, располагаясь на 19-м месте. Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Ливерпуля» (2:2) и с одним баллом находятся на 11-й строчке. При этом в очных противостояниях «Ньюкасл» имеет впечатляющую серию – восемь матчей без поражений подряд, а также забивает в семнадцати последних встречах с «Тоттенхэмом». Сможет ли хозяева прервать эту неудачную полосу и взять первые очки перед своими болельщиками, или гости продолжат своe доминирование и одержат очередную победу?

Кто победит в матче

«Тоттенхэм» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы реабилитироваться за разгром в стартовом туре. Команда забивает в двенадцати из четырнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,20 гола – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Ньюкаслом» шпоры также стабильно отличаются: они забивают в шести из восьми последних матчей против этого соперника. Однако оборона «Тоттенхэма» вызывает тревогу – в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовом туре лондонцы уступили «Брентфорду» (0:3), но в Кубке лиги уверенно разгромили «Чарльтон» (5:1), что может придать им уверенности. Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита и неудачная история встреч с «Ньюкаслом» создают серьeзные риски.

«Ньюкасл» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает «Тоттенхэму» в восьми последних матчах и забивает в семнадцати последних очных встречах, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,60 гола. Однако оборона «Ньюкасла» действует небезупречно – в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в восьми последних матчах. В стартовом туре «Ньюкасл» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), а в Кубке лиги одержал победу над «Вест Бромвичем» (3:2). Гости умеют забивать и редко проигрывают «Тоттенхэму», что делает их серьeзным претендентом на победу, несмотря на выездной статус.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующую мощь «Тоттенхэма», «Ньюкасл» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и стабильную атаку. Обе команды забивают, но оборона хозяев уязвима, а гости редко уступают в этом противостоянии. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 154 очных матчах «Тоттенхэм» имеет общее преимущество (66 побед против 57 у «Ньюкасла», 31 ничья), однако в последние годы ситуация изменилась: «Ньюкасл» не проигрывает в восьми последних встречах и забивает в семнадцати последних матчах против «Тоттенхэма». При этом в последних трeх очных матчах команды обменялись победами и ничьими, но именно гости чаще выходили победителями. Текущая форма «Тоттенхэма» нестабильна в защите, тогда как «Ньюкасл» стабильно забивает и редко уступает этому сопернику. Очная статистика последних лет склоняет чашу весов в пользу гостей, но ничейный исход в последних встречах также часто встречается.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Тоттенхэм» дома опасен и стабильно забивает, а «Ньюкасл» не проигрывает в очных встречах и имеет психологическое преимущество. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что создаeт предпосылки для обоюдной результативной игры. Скорее всего, соперники обменяются голами и разойдутся миром. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» состоится 29 августа 2026 года в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.