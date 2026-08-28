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«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

28 августа 2026 9:25
Тоттенхэм - Ньюкасл
29 авг. 2026, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.80
Ничья
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Матч 2-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» пройдет 29 августа 2026 года на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Хозяева стартовали с разгромного поражения от «Брентфорда» (0:3) и пока не имеют очков, располагаясь на 19-м месте. Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Ливерпуля» (2:2) и с одним баллом находятся на 11-й строчке. При этом в очных противостояниях «Ньюкасл» имеет впечатляющую серию – восемь матчей без поражений подряд, а также забивает в семнадцати последних встречах с «Тоттенхэмом». Сможет ли хозяева прервать эту неудачную полосу и взять первые очки перед своими болельщиками, или гости продолжат своe доминирование и одержат очередную победу?

Кто победит в матче

«Тоттенхэм» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы реабилитироваться за разгром в стартовом туре. Команда забивает в двенадцати из четырнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,20 гола – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Ньюкаслом» шпоры также стабильно отличаются: они забивают в шести из восьми последних матчей против этого соперника. Однако оборона «Тоттенхэма» вызывает тревогу – в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовом туре лондонцы уступили «Брентфорду» (0:3), но в Кубке лиги уверенно разгромили «Чарльтон» (5:1), что может придать им уверенности. Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита и неудачная история встреч с «Ньюкаслом» создают серьeзные риски.

«Ньюкасл» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает «Тоттенхэму» в восьми последних матчах и забивает в семнадцати последних очных встречах, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,60 гола. Однако оборона «Ньюкасла» действует небезупречно – в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в восьми последних матчах. В стартовом туре «Ньюкасл» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), а в Кубке лиги одержал победу над «Вест Бромвичем» (3:2). Гости умеют забивать и редко проигрывают «Тоттенхэму», что делает их серьeзным претендентом на победу, несмотря на выездной статус.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующую мощь «Тоттенхэма», «Ньюкасл» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и стабильную атаку. Обе команды забивают, но оборона хозяев уязвима, а гости редко уступают в этом противостоянии. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 154 очных матчах «Тоттенхэм» имеет общее преимущество (66 побед против 57 у «Ньюкасла», 31 ничья), однако в последние годы ситуация изменилась: «Ньюкасл» не проигрывает в восьми последних встречах и забивает в семнадцати последних матчах против «Тоттенхэма». При этом в последних трeх очных матчах команды обменялись победами и ничьими, но именно гости чаще выходили победителями. Текущая форма «Тоттенхэма» нестабильна в защите, тогда как «Ньюкасл» стабильно забивает и редко уступает этому сопернику. Очная статистика последних лет склоняет чашу весов в пользу гостей, но ничейный исход в последних встречах также часто встречается.

Личные встречи
Побед - 16 (42%)
Ничьих - 5 (13%)
Побед - 17 (45%)
64
Забитых мячей
61
1.68
В среднем за матч
1.61
5:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл
6 : 1
23.04.2023
Тоттенхэм
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
2 : 2
02.12.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
0 : 2
29.08.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
1 : 2
10.02.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
2 : 2
02.12.2025
Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ньюкасл
2 : 0
29.10.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1 : 2
04.01.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
2 : 1
01.09.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ньюкасл
4 : 0
13.04.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
4 : 1
10.12.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл
6 : 1
23.04.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
1 : 2
23.10.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
5 : 1
03.04.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ньюкасл
2 : 3
17.10.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
2 : 2
04.04.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1 : 1
27.09.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл
1 : 3
15.07.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
0 : 1
25.08.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
1 : 0
02.02.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
1 : 2
11.08.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
1 : 0
09.05.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
0 : 2
13.08.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ньюкасл
5 : 1
15.05.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1 : 2
13.12.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл
1 : 3
19.04.2015
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
4 : 0
17.12.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Тоттенхэм
1 : 2
26.10.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
0 : 4
12.02.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Тоттенхэм
0 : 1
10.11.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2 : 1
09.02.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ньюкасл
2 : 1
18.08.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Тоттенхэм
5 : 0
11.02.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ньюкасл
2 : 2
16.10.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл
1 : 1
22.01.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Тоттенхэм
2 : 0
28.12.2010
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 0
19.04.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
2 : 1
21.12.2008
Тоттенхэм
Кубок Английской лиги, 1/16 финала
Ньюкасл
1 : 2
24.09.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1 : 4
30.03.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
3 : 1
22.10.2007
Тоттенхэм
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ньюкасл
21
Лукаш Хорничек
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
12
Малик Тиав
(К) ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Тоттенхэм
39
Мартин Дубравка
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
33
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Ньюкасл
24
Эвен Жауэн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
14
Шон Стюр
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
17
Базумана Туре
ЛФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Кински
3
Робертсон
6
ван Хеке
37
ван де Вен
23
Порро
16
Тонали
30
Бентанкур
18
Фернандеш
22
Мармуш
11
Тель
14
Грей
3-4-3
21
Хорничек
12
Тиав
4
Ботман
37
Дедич
28
Уиллок
3
Холл
6
Гонсалес
11
Барнс
19
Эланга
67
Майли
9
Висса
3
Робертсон
13
Удогие
13
Удогие
3
Робертсон
14
Грей
47
Мур
47
Мур
14
Грей
16
Тонали
19
Соланке
19
Соланке
16
Тонали
11
Тель
20
Кудус
20
Кудус
11
Тель
6
Гонсалес
14
Стюр
14
Стюр
6
Гонсалес
28
Уиллок
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
28
Уиллок
9
Висса
41
Рэмзи
41
Рэмзи
9
Висса
19
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Эланга
11
Барнс
17
Туре
17
Туре
11
Барнс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
22
Конор Галлахер
ЦП
33
Бен Дэвис
ЛЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
8
Аладжи Бамба
ОП
24
Эвен Жауэн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
22
Конор Галлахер
ЦП
33
Бен Дэвис
ЛЗ
Остались в запасе
8
Аладжи Бамба
ОП
24
Эвен Жауэн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Джеймс Мэддисон
АП
Папе Сарр
ЦП
Деян Кулушевски
ПВ
Вильсон Одобер
ЛВ
Хави Симонс
ПВ
Ньюкасл
Точно не сыграют
Валентино Ливраменто
ПЗ
Вильям Осула
ЦФ
Дэн Берн
ЦЗ
Жоэлинтон
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Тоттенхэм» дома опасен и стабильно забивает, а «Ньюкасл» не проигрывает в очных встречах и имеет психологическое преимущество. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что создаeт предпосылки для обоюдной результативной игры. Скорее всего, соперники обменяются голами и разойдутся миром. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» состоится 29 августа 2026 года в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн.

3.80
Ничья
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Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Тоттенхэм
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