«Интер» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.4

03 января 2026 9:00
Интер - Болонья
04 янв. 2026, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 18 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Интера»
4 января в 18 туре Серии А «Интер» примет «Болонью». Миланский клуб продолжает погоню за лидером чемпионата и находится в отличной форме, тогда как гости переживают непростой отрезок, но сохраняют конкурентоспособность даже в матчах с топ-соперниками. Турнирная ситуация и статистика последних встреч создают интригу вокруг этого противостояния.

«Интер»

«Интер» уверенно проводит сезон. После 16 туров команда набрала 36 очков и занимает второе место, имея наибольшее количество побед и лучшую разницу мячей в чемпионате. Миланцы выиграли четыре последних матча Серии А, регулярно забивают и в целом демонстрируют стабильность. В последних пяти играх «Интер» забил 8 мячей и пропустил всего 3, а атака остается самой результативной в лиге. Команда стабильно реализует свои моменты и редко позволяет соперникам создавать опасность у своих ворот.

«Болонья»

«Болонья» идет седьмой, набрав 26 очков после 16 туров. Команда не побеждает в четырех матчах подряд в чемпионате, при этом регулярно пропускает. В последних пяти встречах гости забили лишь 4 мяча, что говорит о снижении эффективности в атаке. Тем не менее «Болонья» традиционно неплохо играет на выезде и нередко навязывает борьбу фаворитам, что подтверждается статистикой гостевых матчей.

Факты о командах

«Интер»

  • Побеждает в 4 последних матчах Серии А
  • Забивает в 4 матчах подряд в чемпионате
  • Лучшая разница мячей в лиге
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр

«Болонья»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Забивает в среднем 0.80 гола за последние 5 игр
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей

Личные встречи
57% (21)
22% (8)
22% (8)
70
Забитых мячей
40
1.89
В среднем за матч
1.08
6:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
04.01.2026
Болонья
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Болонья
1 : 1
19.12.2025
Интер
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 0
20.04.2025
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 2
15.01.2025
Болонья
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 1
09.03.2024
Интер
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
1 : 2
20.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 2
07.10.2023
Болонья
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 0
26.02.2023
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
6 : 1
09.11.2022
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 1
27.04.2022
Интер
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
6 : 1
18.09.2021
Болонья
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0 : 1
03.04.2021
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3 : 1
05.12.2020
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 2
05.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 2
02.11.2019
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
0 : 1
03.02.2019
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 3
01.09.2018
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 1
11.02.2018
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2017
Интер
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
19.02.2017
Интер
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3 : 2
17.01.2017
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 1
25.09.2016
Болонья
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
2 : 1
12.03.2016
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
0 : 1
27.10.2015
Интер
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 1
24.11.2013
Интер
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
10.03.2013
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
3 : 2
15.01.2013
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 3
28.10.2012
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
0 : 3
17.02.2012
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 3
24.09.2011
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4 : 1
15.01.2011
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 0
30.08.2010
Интер
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 0
03.04.2010
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 3
21.11.2009
Интер
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 2
21.02.2009
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 1
04.10.2008
Болонья
Показать все

Прогноз на матч «Интер» – «Болонья»

«Интер» выглядит значительно мощнее по всем ключевым показателям и стабильно набирает очки. «Болонья» способна оказать сопротивление, но текущая форма гостей и их проблемы в обороне делают миланцев явным фаворитом. Вероятен сценарий с контролем игры со стороны хозяев и минимизацией рисков.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Интера» – коэффициент 1.4
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.85

Победа «Интера»
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Болонья Интер
