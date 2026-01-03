4 января в 18 туре Серии А «Интер» примет «Болонью». Миланский клуб продолжает погоню за лидером чемпионата и находится в отличной форме, тогда как гости переживают непростой отрезок, но сохраняют конкурентоспособность даже в матчах с топ-соперниками. Турнирная ситуация и статистика последних встреч создают интригу вокруг этого противостояния.

«Интер»

«Интер» уверенно проводит сезон. После 16 туров команда набрала 36 очков и занимает второе место, имея наибольшее количество побед и лучшую разницу мячей в чемпионате. Миланцы выиграли четыре последних матча Серии А, регулярно забивают и в целом демонстрируют стабильность. В последних пяти играх «Интер» забил 8 мячей и пропустил всего 3, а атака остается самой результативной в лиге. Команда стабильно реализует свои моменты и редко позволяет соперникам создавать опасность у своих ворот.

«Болонья»

«Болонья» идет седьмой, набрав 26 очков после 16 туров. Команда не побеждает в четырех матчах подряд в чемпионате, при этом регулярно пропускает. В последних пяти встречах гости забили лишь 4 мяча, что говорит о снижении эффективности в атаке. Тем не менее «Болонья» традиционно неплохо играет на выезде и нередко навязывает борьбу фаворитам, что подтверждается статистикой гостевых матчей.

Факты о командах

«Интер»

Побеждает в 4 последних матчах Серии А

Забивает в 4 матчах подряд в чемпионате

Лучшая разница мячей в лиге

Пропускает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр

«Болонья»