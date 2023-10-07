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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 07 октября 2023
Интер
07.10.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
11'
Ф. Ачерби
13'
Л. Мартинес
19'
Р. Орсолини (П)
52'
Д. Зиркзее
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Болонья
90'
+4
Желтая карточка
С. Беукема
90'
+4
Желтая карточка
Л. Фергюсон
Желтая карточка
А. Бастони
90'
83'
Замена
Т. Корацца
️️️️
Л. Де Сильвестри
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
83'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Р. Орсолини
77'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Д. Зиркзее
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
76'
61'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Д. Ндой
Желтая карточка
Л. Мартинес
57'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Тюрам
55'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Дюмфрис
55'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
55'
52'
ГОЛ! 2:2!
Д. Зиркзее
Пас отдал
Л. Фергюсон
33'
Желтая карточка
Д. Ндой
19'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Орсолини
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Тюрам
13'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Х. Чалханоглу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Болонья
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
33
Калафьори
31
Беукема
22
Ликояннис
20
Эбишер
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
11
Зиркзее
7
Орсолини
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
7
Куадрадо
7
Куадрадо
24
Дюмфрис
9
Тюрам
4
Санчес
4
Санчес
9
Тюрам
29
Де Сильвестри
21
Корацца
21
Корацца
29
Де Сильвестри
7
Орсолини
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
7
Орсолини
14
Ндой
56
Салемакерс
56
Салемакерс
14
Ндой
11
Зиркзее
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
11
Зиркзее
Остались в запасе
Интер
Болонья
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Остались в запасе
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Интер - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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