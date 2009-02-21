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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 21 февраля 2009
Болонья
21.02.2009, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Интер
80'
М. Бритос
58'
Э. Камбьяссо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
Желтая карточка
Н. Ривас
Замена
️️️️
Максвелл
ГОЛ! 1:1!
М. Бритос
Пас отдал
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Д. Бомбардини
Замена
П. Виейра
️️️️
Адриано
Травма
И. Кордоба
Замена
М. Мараццина
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ! 0:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Адриано
Замена
Д. Станкович
️️️️
С. Мунтари
Травма
З. Ибрагимович
Желтая карточка
В. Морас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
(К)
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
74
Давиде Бомбардини
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Максвелл
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
10
Адриано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
3-4-2
40
Яннарилли
0
Ланна
18
Морас
3
Бритос
80
Мингаццини
16
Мудингай
0
Вольпи
80
Валиани
9
Ди Вайо
74
Бомбардини
4-4-2
20
Сезар
18
Сантон
24
Ривас
2
Кордоба
13
Майкон
4
Дзанетти
4
Мунтари
91
Камбьяссо
17
Максвелл
11
Ибрагимович
10
Адриано
74
Бомбардини
10
Адаилтон
10
Адаилтон
74
Бомбардини
80
Валиани
0
Мараццина
0
Мараццина
80
Валиани
4
Мунтари
5
Станкович
5
Станкович
4
Мунтари
10
Адриано
0
Виейра
0
Виейра
10
Адриано
Остались в запасе
Болонья
Интер
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Болонья - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Айрольди
(Молфетта)
Стадион:
Ренато ДальАра
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