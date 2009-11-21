Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 21 ноября 2009
Болонья
21.11.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 3
Завершен
Интер
23'
М. Салайета
22'
Д. Милито
41'
М. Балотелли
72'
Э. Камбьяссо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
+1
Красная карточка
Майкон
Замена
К. Дзенони
️️️️
Р. Гуана
Замена
А. Мансини
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
П. Виейра
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 1:3!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Д. Милито
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Салайета
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Ф. Валиани
Замена
С. Это'О
️️️️
М. Балотелли
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 1:1!
М. Салайета
Пас отдал
Б. Мартинс Адаилтон
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
11
Роберто Гуана
ОП
80
Франческо Валиани
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
5
Деян Станкович
АП
22
Диего Милито
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Лука Виджиани
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
0
Ланна
3
Бритос
90
Портанова
24
Раджи
11
Гуана
80
Валиани
80
Мингаццини
10
Адаилтон
17
Салайета
9
Ди Вайо
4-1-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
7
Куарежма
26
Киву
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
8
Мотта
5
Станкович
45
Балотелли
22
Милито
11
Гуана
77
Дзенони
77
Дзенони
11
Гуана
80
Валиани
16
Мудингай
16
Мудингай
80
Валиани
17
Салайета
10
Освальдо
10
Освальдо
17
Салайета
22
Милито
11
Мансини
11
Мансини
22
Милито
5
Станкович
0
Виейра
0
Виейра
5
Станкович
45
Балотелли
9
Это'О
9
Это'О
45
Балотелли
Остались в запасе
Болонья
Интер
13
Роберто Коломбо
ВР
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Лука Виджиани
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Лука Виджиани
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Болонья - Интер
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Болонья
Интер
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+