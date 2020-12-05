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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 05 декабря 2020
Интер
05.12.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
16'
Р. Лукаку
45'
А. Хакими
70'
А. Хакими
67'
Э. Вигнато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
Замена
К. Эриксен
️️️️
А. Санчес
90'
+1
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Бастони
83'
79'
Замена
Э. Вергани
️️️️
Р. Паласио
74'
Желтая карточка
Данило
Замена
М. Дармиан
️️️️
А. Хакими
71'
Замена
Н. Барелла
️️️️
А. Видаль
71'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Р. Лукаку
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Хакими
70'
67'
ГОЛ! 2:1!
Э. Вигнато
Пас отдал
Р. Сориано
Желтая карточка
А. Хакими
66'
63'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Сванберг
63'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Г. Медель
54'
Желтая карточка
А. Хики
ГОЛ! 2:0!
А. Хакими
Пас отдал
М. Брозович
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
И. Перишич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
95
Бастони
37
Шкриньяр
6
де Врей
2
Хакими
77
Брозович
21
Гальярдини
23
Видаль
5
Перишич
9
Лукаку
4
Санчес
4-1-3-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Томиясу
5
Данило
2
Хики
17
Медель
21
Сориано
22
Схаутен
32
Сванберг
8
Паласио
99
Барроу
95
Бастони
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
95
Бастони
2
Хакими
36
Дармиан
36
Дармиан
2
Хакими
23
Видаль
23
Барелла
23
Барелла
23
Видаль
4
Санчес
24
Эриксен
24
Эриксен
4
Санчес
9
Лукаку
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Лукаку
8
Паласио
90
Вергани
90
Вергани
8
Паласио
17
Медель
8
Домингес
8
Домингес
17
Медель
32
Сванберг
25
Вигнато
25
Вигнато
32
Сванберг
Остались в запасе
Интер
Болонья
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
21
Симоне Рабби
ЦФ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Остались в запасе
21
Симоне Рабби
ЦФ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Интер - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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