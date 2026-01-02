3 января в рамках 17 тура чемпионата Франции «Ницца» примет «Страсбур». Матч объединяет команды с разными задачами и текущей формой, но при этом с богатой историей очных встреч. Хозяева переживают затяжной спад, тогда как гости, несмотря на нестабильные результаты, выглядят более сбалансированно и сохраняют место в верхней половине таблицы.

«Ницца»

Команда подходит к туру на серии из шести поражений в чемпионате, что серьезно сказалось на положении в таблице. За этот отрезок «Ницца» испытывает явные проблемы в атаке, забив лишь 3 мяча в пяти последних играх. При этом оборона регулярно допускает ошибки – в среднем 1.60 пропущенного гола за матч. Позитивным фактором остается статистика личных встреч: дома «Ницца» часто навязывает борьбу «Страсбуру» и стабильно находит путь к воротам соперника.

«Страсбур»

Гости занимают седьмое место и сохраняют шансы на борьбу за еврокубковую зону. В последних турах «Страсбур» действует прагматично, делая акцент на компактную оборону. За пять матчей команда пропустила всего 3 мяча, что является одним из лучших показателей на данном отрезке. При этом результативность остается на приемлемом уровне – в среднем 1.20 гола за игру. Слабым местом остается выездная форма: в четырех последних гостевых матчах чемпионата команда уступала.

Факты о командах

«Ницца»

Проигрывает в 6 матчах чемпионата подряд

Пропускает в 10 последних матчах

В среднем 0.60 забито и 1.60 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 4 последних матчах против «Страсбура»

«Страсбур»