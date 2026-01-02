Введите ваш ник на сайте
«Ницца» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 3 января 2025 с коэффициентом 2

02 января 2026 9:44
Ницца - Страсбур
03 янв. 2026, суббота 21:00 | Франция. Лига 1, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

3 января в рамках 17 тура чемпионата Франции «Ницца» примет «Страсбур». Матч объединяет команды с разными задачами и текущей формой, но при этом с богатой историей очных встреч. Хозяева переживают затяжной спад, тогда как гости, несмотря на нестабильные результаты, выглядят более сбалансированно и сохраняют место в верхней половине таблицы.

«Ницца»

Команда подходит к туру на серии из шести поражений в чемпионате, что серьезно сказалось на положении в таблице. За этот отрезок «Ницца» испытывает явные проблемы в атаке, забив лишь 3 мяча в пяти последних играх. При этом оборона регулярно допускает ошибки – в среднем 1.60 пропущенного гола за матч. Позитивным фактором остается статистика личных встреч: дома «Ницца» часто навязывает борьбу «Страсбуру» и стабильно находит путь к воротам соперника.

«Страсбур»

Гости занимают седьмое место и сохраняют шансы на борьбу за еврокубковую зону. В последних турах «Страсбур» действует прагматично, делая акцент на компактную оборону. За пять матчей команда пропустила всего 3 мяча, что является одним из лучших показателей на данном отрезке. При этом результативность остается на приемлемом уровне – в среднем 1.20 гола за игру. Слабым местом остается выездная форма: в четырех последних гостевых матчах чемпионата команда уступала.

Факты о командах

«Ницца»

  • Проигрывает в 6 матчах чемпионата подряд
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • В среднем 0.60 забито и 1.60 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 4 последних матчах против «Страсбура»

«Страсбур»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • Пропустил всего 3 гола за последние 5 игр
  • В среднем 1.20 забито и 0.60 пропущено за матч
  • Забивает в 3 последних очных встречах с «Ниццей»

Личные встречи
39% (7)
28% (5)
33% (6)
18
Забитых мячей
19
1
В среднем за матч
1.06
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
1 : 1
03.01.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
2 : 2
12.04.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2 : 1
24.11.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
1 : 3
28.04.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
2 : 0
03.09.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
2 : 0
13.05.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
14.08.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 0
26.02.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
0 : 3
05.12.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0 : 2
16.05.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
0 : 2
29.08.2020
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
1 : 0
26.10.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
1 : 0
03.03.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 19 тур
Страсбур
2 : 0
22.12.2018
Ницца
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
1 : 1
28.04.2018
Ницца
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1 : 2
22.10.2017
Страсбур
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
0 : 1
12.01.2008
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 0
11.08.2007
Страсбур
Показать все

Прогноз на матч «Ницца» – «Страсбур»

Текущая форма команд указывает на осторожный сценарий встречи. «Ницца» будет стремиться прервать неудачную серию, но атакующий потенциал хозяев сейчас ограничен. «Страсбур» же сделает ставку на организованную оборону и контроль игры без лишнего риска. При таких вводных высокая результативность выглядит маловероятной, а небольшое преимущество гостей по стабильности может сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 2
  • Фора «Страсбура» (0) – коэффициент 1.95

2.00
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Страсбур Ницца
