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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ницца
Страсбур - Ницца: обзор матча 29 августа 2020
Страсбур
29.08.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
37'
К. Дольберг (П)
59'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ницца
90'
Замена
Д. Ндой
️️️️
К. Дольберг
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Беллегард
83'
78'
Замена
А. Труй
️️️️
К. Тюрам
Желтая карточка
А. Джику
73'
Замена
А. Каси
️️️️
Л. Кароль
64'
Замена
К. Зохи
️️️️
М. Шахири
64'
Замена
И. Саади
️️️️
А. Томассон
63'
62'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Э. Сильвестр
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Дольберг
Замена
М. Уорис
️️️️
Л. Коне
46'
45'
+2
Желтая карточка
К. Дольберг
42'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Дольберг
Желтая карточка
Л. Коне
36'
27'
Желтая карточка
Э. Сильвестр
24'
Желтая карточка
Данте
17'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
13'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кавашима
3
Симакан
4
Джику
5
Коне
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
27
Беллегард
11
Шахири
28
Томассон
19
Ажорк
4-2-2-2
44
Бенитес
11
Камара
3
Пельмар
4
Данте
3
Лотомба
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
10
Сильвестр
33
Лис-Мелу
9
Дольберг
9
Гуири
23
Кароль
19
Каси
19
Каси
23
Кароль
27
Беллегард
14
Ленар
14
Ленар
27
Беллегард
5
Коне
20
Уорис
20
Уорис
5
Коне
28
Томассон
9
Саади
9
Саади
28
Томассон
11
Шахири
9
Зохи
9
Зохи
11
Шахири
19
Тюрам
22
Труй
22
Труй
19
Тюрам
10
Сильвестр
9
Лопеш
9
Лопеш
10
Сильвестр
9
Дольберг
14
Ндой
14
Ндой
9
Дольберг
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Остались в запасе
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Страсбур - Ницца
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Стад де ла Мено
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