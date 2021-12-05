Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Страсбур
Ницца - Страсбур: обзор матча 05 декабря 2021
Ницца
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 3
Завершен
Страсбур
21'
Л. Ажорк
82'
Х. Диалло
84'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Страсбур
90'
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Томассон
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Делор
86'
Желтая карточка
П. Росарио
84'
84'
ГОЛ! 0:3!
А. Томассон
Пас отдал
Х. Диалло
82'
ГОЛ! 0:2!
Х. Диалло
Пас отдал
Ж. Беллегард
74'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Ажорк
Замена
А. Гуири
️️️️
К. Стенгс
70'
Желтая карточка
Ю. Аталь
66'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Бар
64'
63'
Замена
С. Прсич
️️️️
И. Сиссоко
47'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
46'
Замена
Данте
️️️️
Ф. Данильюк
46'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Ажорк
Желтая карточка
Ф. Данильюк
45'
+1
35'
Желтая карточка
И. Сиссоко
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
И. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-2-2
44
Бенитес
3
Лотомба
24
Данильюк
20
Тодибо
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
19
Клюйверт
14
Стенгс
9
Делор
9
Дольберг
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Каси
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
24
Данильюк
4
Данте
4
Данте
24
Данильюк
26
Бар
19
Тюрам
19
Тюрам
26
Бар
9
Делор
29
Гессан
29
Гессан
9
Делор
14
Стенгс
9
Гуири
9
Гуири
14
Стенгс
28
Томассон
14
Ленар
14
Ленар
28
Томассон
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Прсич
28
Сиссоко
19
Ажорк
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Ажорк
Остались в запасе
Ницца
Страсбур
1
Марцин Булка
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Ницца - Страсбур
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Страсбур
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+