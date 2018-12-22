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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ницца
Страсбур - Ницца: обзор матча 22 декабря 2018
Страсбур
22.12.2018, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
26'
А. Томассон
41'
Л. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ницца
Желтая карточка
Л. Мотиба
43'
ГОЛ! 2:0!
Л. Коне
Пас отдал
К. Лала
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
Пас отдал
К. Лала
26'
Желтая карточка
С. Митрович
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Ницца
13
Расин Коли
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
3-3-1-1-2
26
Селс
23
Митрович
18
Мартинес
5
Коне
19
Каси
28
Сиссоко
70
Лала
8
Мартен
28
Томассон
35
Мотиба
19
Ажорк
3-2-4-1
44
Бенитес
5
Сарр
4
Данте
13
Жалле
13
Бюрнер
20
Аталь
6
Вальтер
33
Лис-Мелу
61
Тамез
25
Сиприен
37
Ганаго
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
1
Эиджи Кавашима
ВР
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Страсбур - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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