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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Страсбур
Ницца - Страсбур: обзор матча 14 августа 2022
Ницца
14.08.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
35'
А. Делор (П)
55'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Страсбур
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Лотомба
90'
+1
82'
Замена
М. Сенайя
️️️️
Ж. Беллегард
81'
Замена
Х. Диарра
️️️️
Ж. Аолу
81'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
П. Росарио
77'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Р. Илие
76'
75'
Замена
Л. Перрен
️️️️
А. Джику
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Гуири
68'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
68'
Замена
Б. Браими
️️️️
К. Стенгс
68'
67'
Желтая карточка
А. Томассон
62'
Замена
С. Прсич
️️️️
Т. Делен
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Томассон
47'
Желтая карточка
Т. Делен
45'
+1
Желтая карточка
М. Ле Марша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Делор
35'
34'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Рарес Илие
ЦП
14
Калвин Стенгс
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
19
Тюрам
99
Лемина
8
Илие
14
Стенгс
9
Гуири
9
Делор
4-1-2-1-2
26
Селс
23
Ле Марша
5
Ньямси
4
Джику
3
Делен
14
Аолу
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
9
Гамейро
13
Диалло
8
Илие
20
Аталь
20
Аталь
8
Илие
3
Лотомба
24
Данильюк
24
Данильюк
3
Лотомба
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
9
Гуири
21
Рэмзи
21
Рэмзи
9
Гуири
14
Стенгс
7
Браими
7
Браими
14
Стенгс
4
Джику
5
Перрен
5
Перрен
4
Джику
27
Беллегард
29
Сенайя
29
Сенайя
27
Беллегард
14
Аолу
19
Диарра
19
Диарра
14
Аолу
3
Делен
14
Прсич
14
Прсич
3
Делен
9
Гамейро
19
Ажорк
19
Ажорк
9
Гамейро
Остались в запасе
Ницца
Страсбур
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Ницца - Страсбур
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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