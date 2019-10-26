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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ницца
Страсбур - Ницца: обзор матча 26 октября 2019
Страсбур
26.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
23'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ницца
63'
Желтая карточка
Ю. Аталь
56'
Вторая желтая
Р. Коли
50'
Желтая карточка
Р. Коли
Желтая карточка
Д. Ленар
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
Пас отдал
Л. Мотиба
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
4-3-1-2
26
Селс
19
Каси
4
Джику
23
Митрович
3
Симакан
27
Беллегард
24
Фофана
14
Ленар
28
Томассон
35
Мотиба
19
Ажорк
3-3-1-2-1
44
Бенитес
13
Коли
5
Сарр
3
Пельмар
4
Данте
19
Тюрам
20
Аталь
11
Лусамба
9
Маолида
20
Клод-Морис
37
Ганаго
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
28
Ибраима Сиссоко
ОП
70
Кенни Лала
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
28
Ибраима Сиссоко
ОП
70
Кенни Лала
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Страсбур - Ницца
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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