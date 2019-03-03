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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Страсбур
Ницца - Страсбур: обзор матча 03 марта 2019
Ницца
03.03.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
20'
Ю. Аталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Страсбур
89'
Красная карточка
С. Грандсир
Красная карточка
Данило
89'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Аталь
Пас отдал
А. Сен-Максимен
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
15
Данило
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ницца
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-3-1
44
Бенитес
20
Аталь
5
Сарр
4
Данте
29
Эрейе
15
Данило
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
17
Макенго
10
Сен-Максимен
4-1-2-1-2
26
Селс
70
Лала
5
Коне
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
14
Ленар
14
Прсич
28
Томассон
35
Мотиба
10
Да Кошта
Остались в запасе
Ницца
Страсбур
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Ницца - Страсбур
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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