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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ницца
Страсбур - Ницца: обзор матча 26 февраля 2022
Страсбур
26.02.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Ницца
85'
Красная карточка
Д. Клюйверт
82'
Замена
К. Стенгс
️️️️
А. Гуири
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Беллегард
75'
69'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Делор
66'
Замена
Х. Будауи
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Х. Диалло
️️️️
С. Прсич
66'
66'
Замена
М. Лемина
️️️️
К. Тюрам
Желтая карточка
Л. Перрен
56'
48'
Вторая желтая
Данте
19'
Желтая карточка
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
15
Данило
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
19
Каси
24
Жилберт
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
19
Ажорк
9
Гамейро
3-4-1-2
44
Бенитес
3
Лотомба
4
Данте
26
Бар
14
Шнейдерлен
15
Данило
13
Росарио
19
Тюрам
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Делор
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Прсич
13
Диалло
13
Диалло
14
Прсич
19
Тюрам
99
Лемина
99
Лемина
19
Тюрам
19
Клюйверт
6
Будауи
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
14
Стенгс
14
Стенгс
9
Гуири
9
Делор
29
Гессан
29
Гессан
9
Делор
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Страсбур - Ницца
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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