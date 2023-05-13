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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ницца
Страсбур - Ницца: обзор матча 13 мая 2023
Страсбур
13.05.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
1'
Х. Диалло
59'
Х. Диалло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Ницца
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
90'
+3
Замена
Д. Ленар
️️️️
И. Сиссоко
90'
+2
Желтая карточка
И. Сиссоко
90'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Х. Диалло
85'
73'
Желтая карточка
Данте
71'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Х. Будауи
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Дагба
71'
67'
Замена
Б. Браими
️️️️
М. Бар
67'
Замена
С. Диоп
️️️️
П. Росарио
66'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Диалло
59'
44'
Замена
Р. Белахьян
️️️️
К. Тюрам
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
Пас отдал
И. Сиссоко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Франки Буэбари
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
3-4-2-1
26
Селс
6
Дукуре
23
Ле Марша
5
Перрен
2
Дагба
19
Диарра
28
Сиссоко
24
Жилберт
27
Беллегард
8
Сансон
13
Диалло
4-2-1-1-2
1
Шмейхель
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
26
Буанани
9
Моффи
9
Лаборд
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
28
Сиссоко
14
Ленар
14
Ленар
28
Сиссоко
2
Дагба
9
Гамейро
9
Гамейро
2
Дагба
13
Диалло
35
Мотиба
35
Мотиба
13
Диалло
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
19
Тюрам
21
Белахьян
21
Белахьян
19
Тюрам
6
Будауи
6
Баркли
6
Баркли
6
Будауи
13
Росарио
10
Диоп
10
Диоп
13
Росарио
26
Бар
7
Браими
7
Браими
26
Бар
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
40
Робин Риссе
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Франки Буэбари
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Франки Буэбари
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Страсбур - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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