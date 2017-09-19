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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 19 сентября 2017
Болонья
19.09.2017, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Интер
32'
С. Верди
77'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
86'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
Б. Петкович
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Икарди
Желтая карточка
А. Миранте
76'
Желтая карточка
Г. Донса
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
Пас отдал
Б. Петкович
32'
29'
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
А. Поли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-2-2-1
83
Миранте
25
Масина
22
Хеландер
21
Гонсалес
15
Мбайе
5
Пульгар
15
Поли
30
Донса
29
Ди Франческо
90
Верди
9
Петкович
4-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Шкриньяр
13
Миранда
5
Нагатомо
87
Кандрева
6
Валеро
15
Весино
23
Мариу
14
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Болонья
Интер
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Болонья - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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