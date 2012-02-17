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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 17 февраля 2012
Интер
17.02.2012, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 3
Завершен
Болонья
38'
М. Ди Вайо
41'
М. Ди Вайо
85'
Р. Аквафреска
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
ГОЛ! 0:3!
Р. Аквафреска
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
П. Коне
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Д. Фараони
Замена
А. Поли
️️️️
Д. Форлан
Замена
С. Таидер
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
У. Снейдер
ГОЛ! 0:2!
М. Ди Вайо
ГОЛ! 0:1!
М. Ди Вайо
Желтая карточка
А. Диаманти
19'
Травма
Ж. Жилле
Травма
Д. Фараони
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ПЗ
3
Архимеде Морлео
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
13
Гиорги Гарич
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
16
Габи Мудингай
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
3-2-3-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
13
Раноккия
5
Нагатомо
19
Фараони
10
Снейдер
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
11
Паццини
10
Форлан
3-4-2-1
1
Жилле
90
Портанова
24
Раджи
15
Антонссон
16
Мудингай
15
Перес
13
Гарич
3
Морлео
11
Рамирес
23
Диаманти
9
Ди Вайо
10
Форлан
15
Поли
15
Поли
10
Форлан
19
Фараони
9
Кастаньос
9
Кастаньос
19
Фараони
23
Диаманти
8
Таидер
8
Таидер
23
Диаманти
11
Рамирес
33
Коне
33
Коне
11
Рамирес
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
Остались в запасе
Интер
Болонья
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:40 (прямая)
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