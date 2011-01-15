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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 15 января 2011
Интер
15.01.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 1
Завершен
Болонья
20'
Д. Станкович
29'
Д. Милито
62'
С. Это'О
72'
С. Это'О
79'
Х. Хименес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
Замена
Д. Сантон
️️️️
Х. Дзанетти
Замена
А. Буске
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 4:1!
Х. Хименес
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Это'О
Замена
Ф. Казарини
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 4:0!
С. Это'О
Замена
М. Марига
️️️️
Т. Мотта
ГОЛ! 3:0!
С. Это'О
Пас отдал
Д. Милито
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Мудингай
ГОЛ! 2:0!
Д. Милито
Пас отдал
Т. Мотта
ГОЛ! 1:0!
Д. Станкович
Пас отдал
С. Это'О
20'
Травма
И. Кордоба
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
5
Деян Станкович
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Альбин Экдаль
АП
11
Гастон Рамирес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
24
Антонио Буске
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кастеллацци
26
Киву
2
Кордоба
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
8
Мотта
5
Станкович
9
Это'О
22
Милито
4-3-1-2
2
Вивиано
13
Гарич
90
Портанова
3
Бритос
33
Рубин
14
Делла Рокка
15
Перес
16
Мудингай
8
Экдаль
9
Ди Вайо
11
Рамирес
4
Дзанетти
18
Сантон
18
Сантон
4
Дзанетти
8
Мотта
31
Марига
31
Марига
8
Мотта
9
Это'О
21
Пандев
21
Пандев
9
Это'О
8
Экдаль
5
Казарини
5
Казарини
8
Экдаль
11
Рамирес
24
Буске
24
Буске
11
Рамирес
16
Мудингай
77
Хименес
77
Хименес
16
Мудингай
Остались в запасе
Интер
Болонья
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Интер - Болонья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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