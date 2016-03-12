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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 12 марта 2016
Интер
12.03.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
73'
И. Перишич
76'
Д. Д'Амброзио
90'
Ф. Бриенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
Желтая карточка
Р. Паласио
90'
+3
90'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бриенца
Пас отдал
Л. Риццо
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Эдер
89'
77'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Г. Донса
ГОЛ! 2:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
Ж. Миранда
76'
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
73'
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Льяич
71'
59'
Замена
К. Суньига
️️️️
И. Мбайе
Желтая карточка
Г. Медель
56'
17'
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Дестро
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Икарди
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
22
Адем Льяич
АП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
17
Медель
14
Перишич
22
Льяич
9
Икарди
23
Эдер
4-1-4-1
83
Миранте
15
Мбайе
5
Гастальделло
22
Майетта
25
Масина
24
Диавара
15
Джаккерини
30
Донса
8
Таидер
14
Риццо
21
Дестро
23
Эдер
24
Мурильо
24
Мурильо
23
Эдер
9
Икарди
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
9
Икарди
22
Льяич
8
Паласио
8
Паласио
22
Льяич
15
Мбайе
18
Суньига
18
Суньига
15
Мбайе
30
Донса
20
Бриенца
20
Бриенца
30
Донса
21
Дестро
10
Флоккари
10
Флоккари
21
Дестро
Остались в запасе
Интер
Болонья
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Интер - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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