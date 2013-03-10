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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 10 марта 2013
Интер
10.03.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
57'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
85'
Желтая карточка
Налдо
78'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
Жуан
71'
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Э. Скелотто
65'
61'
Замена
Р. Крхин
️️️️
А. Джилардино
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Джилардино
Пас отдал
Д. Перес
Замена
М. Ковачич
️️️️
Д. Станкович
55'
46'
Замена
Налдо
️️️️
Ф. Соренсен
Замена
А. Кассано
️️️️
М. Бенасси
46'
Желтая карточка
Д. Станкович
39'
17'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
23
Николо Беллони
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
2
Жонатан
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
3-5-1-1
22
Каррисо
2
Перейра
15
Жуан
13
Раноккия
18
Скелотто
13
Гуарин
5
Гаргано
5
Станкович
4
Дзанетти
24
Бенасси
8
Паласио
4-3-1-2
23
Курчи
13
Гарич
4
Соренсен
15
Антонссон
3
Морлео
8
Таидер
7
Христодулопулос
15
Перес
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
5
Станкович
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Станкович
18
Скелотто
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
18
Скелотто
24
Бенасси
99
Кассано
99
Кассано
24
Бенасси
4
Соренсен
5
Налдо
5
Налдо
4
Соренсен
19
Джилардино
21
Крхин
21
Крхин
19
Джилардино
15
Перес
17
Гуаренте
17
Гуаренте
15
Перес
Остались в запасе
Интер
Болонья
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
23
Николо Беллони
ЦП
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
23
Николо Беллони
ЦП
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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