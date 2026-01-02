Введите ваш ник на сайте
«Аталанта» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 3 января 2025 с коэффициентом 1.75

02 января 2026 9:41
Аталанта - Рома
03 янв. 2026, суббота 22:45 | Италия. Серия А, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе забьют — да
Сделать ставку

3 января в рамках 18 тура чемпионата Италии «Аталанта» примет «Рому» в Бергамо. Противостояние команд традиционно проходит в плотной и напряженной борьбе, а очные встречи нередко оказываются результативными. Для хозяев матч важен с точки зрения возвращения в борьбу за еврокубковые позиции, тогда как гости продолжают удерживаться в зоне топ-4 и стремятся сократить отставание от лидеров.

«Аталанта»

Бергамаски проводят неоднозначный отрезок сезона. Поражение от «Интера» со счeтом 0:1 показало, что команде пока не хватает стабильности в матчах с топ-соперниками. При этом в целом «Аталанта» регулярно забивает – команда отличилась в 8 из 10 последних встреч. В атаке важную роль играет Джанлука Скамакка, а средняя результативность в последних пяти матчах составляет 1.20 гола за игру. В обороне команда допускает ошибки, пропуская в среднем столько же, сколько забивает, что делает еe матчи достаточно открытыми.

«Рома»

Римляне выглядят более стабильно в текущем чемпионате. Победа над «Дженоа» (3:1) позволила закрепиться на четвeртой строчке таблицы. «Рома» забивает в каждом из трeх последних матчей Серии А и в целом действует прагматичнее соперника. За последние пять игр команда пропустила всего четыре мяча, что подчeркивает более надeжную организацию обороны. При этом атакующий потенциал остаeтся на хорошем уровне – в среднем 1.60 гола за матч.

Факты о командах

«Аталанта»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр
  • Побеждает «Рому» в 3 последних очных матчах
  • Забивает «Роме» в 6 матчах подряд

«Рома»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.60 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр
  • Набрала 33 очка после 17 туров
  • Пропускает менее одного гола за матч на текущем отрезке

Личные встречи
39% (14)
22% (8)
39% (14)
56
Забитых мячей
54
1.56
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 0
03.01.2026
Рома
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2 : 1
12.05.2025
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0 : 2
02.12.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2 : 1
12.05.2024
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
3 : 1
24.04.2023
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
0 : 1
18.09.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
1 : 0
05.03.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 4
18.12.2021
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
22.04.2021
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4 : 1
20.12.2020
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
2 : 1
15.02.2020
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
0 : 2
25.09.2019
Аталанта
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3 : 3
27.01.2019
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 3
27.08.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 2
06.01.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 1
20.08.2017
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
15.04.2017
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 1
20.11.2016
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 3
17.04.2016
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0 : 2
29.11.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 1
19.04.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1 : 2
22.11.2014
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
3 : 1
12.04.2014
Аталанта
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 1
01.12.2013
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
24.02.2013
Рома
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 0
11.12.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
07.10.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
4 : 1
26.02.2012
Рома
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
01.10.2011
Аталанта
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
11.04.2010
Аталанта
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 2
29.11.2009
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
3 : 0
15.02.2009
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
28.09.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 1
11.05.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 2
13.01.2008
Рома
Показать все

Прогноз на матч «Аталанта» – «Рома»

С учeтом статистики личных встреч и текущей формы команд матч обещает быть упорным и результативным. «Аталанта» традиционно успешно играет против «Ромы» дома и почти всегда находит путь к воротам соперника. В то же время римляне выглядят более сбалансированными и способны навязать контроль игры. Вероятен сценарий, при котором обе команды отличатся, а исход будет решаться во втором тайме.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.75
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Рома Аталанта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
