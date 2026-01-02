3 января в рамках 18 тура чемпионата Италии «Аталанта» примет «Рому» в Бергамо. Противостояние команд традиционно проходит в плотной и напряженной борьбе, а очные встречи нередко оказываются результативными. Для хозяев матч важен с точки зрения возвращения в борьбу за еврокубковые позиции, тогда как гости продолжают удерживаться в зоне топ-4 и стремятся сократить отставание от лидеров.

«Аталанта»

Бергамаски проводят неоднозначный отрезок сезона. Поражение от «Интера» со счeтом 0:1 показало, что команде пока не хватает стабильности в матчах с топ-соперниками. При этом в целом «Аталанта» регулярно забивает – команда отличилась в 8 из 10 последних встреч. В атаке важную роль играет Джанлука Скамакка, а средняя результативность в последних пяти матчах составляет 1.20 гола за игру. В обороне команда допускает ошибки, пропуская в среднем столько же, сколько забивает, что делает еe матчи достаточно открытыми.

«Рома»

Римляне выглядят более стабильно в текущем чемпионате. Победа над «Дженоа» (3:1) позволила закрепиться на четвeртой строчке таблицы. «Рома» забивает в каждом из трeх последних матчей Серии А и в целом действует прагматичнее соперника. За последние пять игр команда пропустила всего четыре мяча, что подчeркивает более надeжную организацию обороны. При этом атакующий потенциал остаeтся на хорошем уровне – в среднем 1.60 гола за матч.

Факты о командах

«Аталанта»

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 1.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Побеждает «Рому» в 3 последних очных матчах

Забивает «Роме» в 6 матчах подряд

«Рома»