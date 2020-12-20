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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 20 декабря 2020
Аталанта
20.12.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 1
Завершен
Рома
59'
Д. Сапата
70'
Р. Госенс
72'
Л. Муриэль
85'
Й. Иличич
3'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
Замена
Й. Мохика
️️️️
Р. Госенс
89'
ГОЛ! 4:1!
Й. Иличич
85'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
81'
81'
Замена
К. Перес
️️️️
Ж. Верету
81'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Л. Пеллегрини
74'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Педро
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
72'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
72'
ГОЛ! 2:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Й. Иличич
70'
66'
Замена
Б. Перес
️️️️
Л. Спинаццола
64'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Й. Иличич
59'
57'
Желтая карточка
А. Миранте
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Пессина
46'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
К. Ромеро
46'
Желтая карточка
К. Ромеро
39'
Желтая карточка
Р. Малиновский
37'
36'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Рома
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
3-3-3-1
95
Голлини
21
Ромеро
6
Джимсити
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
17
Малиновский
32
Пессина
91
Сапата
3-2-2-2-1
83
Миранте
3
Ибаньес
6
Смоллинг
23
Манчини
2
Карсдорп
37
Спинаццола
22
Мхитарян
17
Верету
9
Педро
7
Пеллегрини
10
Джеко
8
Госенс
22
Мохика
22
Мохика
8
Госенс
21
Ромеро
19
Паломино
19
Паломино
21
Ромеро
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
32
Пессина
72
Иличич
72
Иличич
32
Пессина
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
37
Спинаццола
33
Перес
33
Перес
37
Спинаццола
9
Педро
4
Кристанте
4
Кристанте
9
Педро
7
Пеллегрини
12
Вильяр
12
Вильяр
7
Пеллегрини
17
Верету
23
Перес
23
Перес
17
Верету
Остались в запасе
Аталанта
Рома
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Пау Лопес
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Остались в запасе
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Пау Лопес
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Аталанта - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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