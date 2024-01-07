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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 07 января 2024
Рома
07.01.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
39'
П. Дибала (П)
8'
Т. Коопмейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Аталанта
90'
Желтая карточка
Э. Хольм
86'
Замена
И. Хин
️️️️
Д. Скальвини
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
П. Дибала
84'
79'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
С. Колашинац
74'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
Замена
Л. Паредес
️️️️
Л. Пеллегрини
73'
65'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Эдерсон
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Карсдорп
65'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Н. Залевски
65'
64'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
М. Руджери
Желтая карточка
Р. Кристенсен
63'
55'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
46'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Замена
Д. Хейсен
️️️️
Д. Льоренте
46'
43'
Желтая карточка
Эдерсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Дибала
39'
38'
Желтая карточка
М. Руджери
29'
Желтая карточка
Д. Скальвини
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
17
Шарль Де Кетеларе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Ренато Марин
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
5
Кристенсен
23
Манчини
3
Льоренте
59
Залевски
2
Карсдорп
4
Кристанте
8
Бове
7
Пеллегрини
21
Дибала
9
Лукаку
3-4-1-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
3
Хольм
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
13
Эдерсон
59
Миранчук
17
Де Кетеларе
59
Залевски
37
Спинаццола
37
Спинаццола
59
Залевски
3
Льоренте
4
Хейсен
4
Хейсен
3
Льоренте
2
Карсдорп
2
Челик
2
Челик
2
Карсдорп
7
Пеллегрини
5
Паредес
5
Паредес
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
23
Колашинац
19
Паломино
19
Паломино
23
Колашинац
42
Скальвини
4
Хин
4
Хин
42
Скальвини
13
Руджери
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
9
Скамакка
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Рома
Аталанта
1
Ренато Марин
ВР
99
Миле Свилар
ВР
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
99
Миле Свилар
ВР
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Аталанта
2
1
6
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
474
376
Сейвы
1
7
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.76
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
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