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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 26 февраля 2012
Аталанта
26.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 1
Завершен
Рома
10'
Г. Марилунго
19'
Х. Денис
47'
Х. Денис
66'
Х. Денис
35'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Красная карточка
М. Кассетти
Желтая карточка
Л. Греко
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Гаго
ГОЛ! 4:1!
Х. Денис
Пас отдал
Л. Чигарини
Желтая карточка
Т. Манфредини
Замена
М. Кассетти
️️️️
Жуан
Красная карточка
П. Освальдо
Желтая карточка
Л. Чигарини
ГОЛ! 3:1!
Х. Денис
Пас отдал
Г. Марилунго
Замена
Х. Анхель
️️️️
А. Рози
Желтая карточка
М. Моралес
+3
ГОЛ! 2:1!
Ф. Борини
19'
Желтая карточка
Ф. Гаго
ГОЛ! 2:0!
Х. Денис
Пас отдал
М. Моралес
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Марилунго
Пас отдал
Х. Денис
10'
Замена
Д. Беллини
️️️️
С. Луккини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
19
Херман Денис
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Жуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
17
Луккини
13
Пелузо
17
Манфредини
2
Стендардо
10
Моралес
8
Чигарини
4
Бриги
19
Карроцца
19
Марилунго
19
Денис
3-4-1-2
1
Стекеленбург
4
Жуан
20
Рози
5
Хайнце
11
Таддеи
15
Пьянич
5
Гаго
77
Маркиньо
9
Ламела
10
Освальдо
16
Борини
17
Луккини
6
Беллини
6
Беллини
17
Луккини
20
Рози
3
Анхель
3
Анхель
20
Рози
4
Жуан
27
Кассетти
27
Кассетти
4
Жуан
5
Гаго
19
Греко
19
Греко
5
Гаго
Остались в запасе
Аталанта
Рома
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
18
Богдан Лобонц
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Аталанта - Рома
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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